Carlos Lupi: 'não há a menor chance de o PDT apoiar essa direita que se diz centro'

"O PDT e Ciro Gomes jamais apoiará essa direita mais erudita, mais educada, mas que é direita”, disse o presidente do PDT, Carlos Lupi, sobre as eleições do próximo ano edit

Luisa Fragão, Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta segunda-feira (3), o presidente do PDT, Carlos Lupi, disse que não há possibilidade do partido se aliar a candidatos da direita nas próximas eleições. O comentário foi feito após ele ser questionado sobre fala do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que afirmou que poderia buscar unidade com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na disputa presidencial.

“Não há essa hipótese. Há zero de chance. O PDT e Ciro Gomes jamais apoiará essa direita mais erudita, mais educada, mas que é direita”, disse Lupi. “Eu tenho o maior respeito pelo Tasso. A relação [dele com Ciro] é pessoal, fraternal, mas não passa isso. Nós teremos Ciro como candidato à presidência da República”, completou.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.