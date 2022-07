Carlos Siqueira: aliança com PT está 'consolidada' e disputa ao Senado no Rio será resolvida com 'convencimento'

O presidente nacional do PSB faz negociações sobre quem vai concorrer ao Senado pela chapa de Marcelo Freixo, que disputará o governo do Rio edit

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27) que a disputa com o PT por uma vaga ao Senado será resolvida com "diálogo e convencimento". Siqueira chegou ao Rio nesta quarta para negociar a retirada da pré-candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado. O PT quer a vaga na chapa de Freixo, com o deputado estadual André Ceciliano.

O dirigente deu entrevista a jornalistas após a confirmação da oficialização do anúncio de Cesar Maia (PSDB) como vice na chapa do candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB).

"Não podemos ter pequenez para tratar dos assuntos. Aqui no Rio essa frente está consolidada. Não acredito por razão nenhuma que essa frente possa ser rachada. Estamos aqui acreditando que encontraremos a solução adequada e necessária para que a aliança siga", afirmou Siqueira. "Nosso sistema é do diálogo e do convencimento. Sempre acreditei e sempre acertei que isso é uma boa prática", complementou.

