Caseiro diz que Queiroz estava na casa de advogado em Atibaia há um ano

247 - O delegado da Polícia Civil de São Paulo Osvaldo Nico Gonçalves afirmou que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, estaria na casa do advogado Frederick Wassef, em Atibaia (SP), há cerca de um ano. A reportagem é do portal UOL.

Em entrevista ao canal GloboNews, Gonçalves disse que a informação foi dada pelo caseiro de Wassef, que estava no imóvel no momento da prisão de Queiroz na manhã desta sexta-feir (18).

A reportagem indica que, de acordo com o delegado, Queiroz estava sozinho na casa quando os policiais chegaram. O caseiro estava em uma edícula que fica no mesmo imóvel. Ao chegarem no local, os policiais tocaram a campainha, mas como ninguém atendeu cortaram uma corrente e forçaram a entrada no imóvel, segundo Gonçalves.

A informação passada pelo caseiro aos policiais contraria declarações de Wassef à imprensa. Em entrevista à jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, em setembro do ano passado, o advogado de Flávio e Jair Bolsonaro disse não saber onde Queiroz estava.

