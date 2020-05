Celso de Mello assistirá ao vídeo de reunião ministerial na segunda-feira para então decidir sobre divulgação

Celso de Mello é relator de inquérito que apura suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. "O ministro irá examinar pessoalmente os registros audiovisuais da reunião ocorrida no Palácio do Planalto em 22/04/2020", informou o STF edit

247 - O ministro do STF Celso de Mello irá assistir ao vídeo da reunião ministerial citada por Moro em depoimento à Polícia Federal na segunda-feira (18) para então decidir se decretará, ou não, a divulgação do material.

"O ministro Celso de Mello, do STF, irá examinar pessoalmente os registros audiovisuais da reunião ocorrida no Palácio do Planalto em 22/04/2020. Sem o conhecimento do conteúdo do vídeo, o ministro não terá condições de avaliar os argumentos apresentados pelo advogado-geral da União, pelo procurador-geral da República e pelos advogados do ex-ministro Sérgio Moro", informou o STF.

Celso de Mello está em São Paulo, isolado em casa por ser do grupo de risco em relação ao coronavírus. O STF montou uma estrutura especial para permitir que o ministro consiga assistir ao vídeo em sua casa. Dois assessores acessarão a cópia do vídeo feita pela PF para o gabinete, de Brasília, e o ministro poderá, via link, ver a gravação simultaneamente.

Celso de Mello é relator de inquérito que apura suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.