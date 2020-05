Celso de Mello dá 48h para Moro, Bolsonaro e PGR opinarem sobre sigilo de vídeo

As imagens foram exibidas na manhã desta terça no âmbito do inquérito que investiga uma suposta interferência de Bolsonaro na PF edit

Do Metrópoles - O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prazo de 48 horas para que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) se posicionem sobre possível levantamento do sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, centro do inquérito que corre no Supremo para avaliar declarações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal.

As imagens foram exibidas na manhã desta terça no âmbito do inquérito que investiga uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal (PF).

