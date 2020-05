Celso de Mello pede que Moro seja ouvido "pelo meio mais rápido possível"

Em ofício, o ministro do STF autorizou que os procuradores elencados pela PGR acompanhem o depoimento do ex-ministro Sergio Moro à Polícia Federal edit

247 - O ministro do STF Celso de Mello pediu que o ex-ministro Sergio Moro seja ouvido pela Polícia Federal "pelo meio mais rápido possível".

A declaração consta em ofício assinado por Celso de Mello que autoriza que os procuradores João Paulo Lordelo Guimarães Tavares, Antonio Morimoto e Hebert Reis Mesquita, elencados pela PGR, acompanhem o depoimento de Moro.

O ministro Celso de Mello deu prazo de cinco dias para que a oitiva seja realizada.

No inquérito autorizado pelo STF, o procurador-geral da República, Augusto Aras, irá investigar as denúncias feitas por Moro de crimes supostamente cometidos por Jair Bolsonaro: falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.

Leia a íntegra do ofício.

