Celso de Mello pede que PGR se manifeste sobre suposto vazamento da Furna da Onça

247 - O ministro do STF Celso de Mello pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o requerimento do deputado Marcelo Calero para que seja investigado, no âmbito do inquérito que apura uma possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, um suposto vazamento da Operação Furna da Onça ao senador Flávio Bolsonaro.

Segundo o empresário Paulo Marinho, aliado muito próximo de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, Flávio obteve informações sobre a operação da PF antes que ela fosse deflagrada.

