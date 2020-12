Centrão aumenta influência e pressiona Bolsonaro por mais cargos no governo

247 - Jair Bolsonaro deverá entregar o Ministério da Cidadania, hoje comandado por Onyx Lorenzoni, a aliados do centrão. A avaliação é que o governo precisa de apoio no Congresso para alavancar a agenda neoliberal e de costumes e a pasta, que tem sob seu controle programas sociais como o Bolsa Família, é vista como uma espécie de moeda de troca nesta direção.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a tendência é que alianças com as legendas do centrão ganhem força ao longo de 2021. Nos últimos meses, Bolsonaro vem colocando indicados por partidos da base governista em órgãos que possuem um orçamento elevado, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Ao menos 17 cargos do segundo escalão, em áreas que possuem recursos de cerca de R$ 70 bilhões, são controlados por indicados dos partidos cooptados nos últimos meses pelo governo.

