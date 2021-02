Centrão já cobra a fatura de eleger Lira e exige de Bolsonaro três ministérios

247 - Fortalecido com a posse de Arthur Lira (Progressistas-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, o Centrão quer cobrar a fatura pelo apoio ao candidato de Jair Bolsonaro e conquistar mais cargos de primeiro escalão no governo, de quem se tornou fiador no Congresso. A informação é do portL Veja.

Ciente de que sem o seu apoio Bolsonaro terá dificuldades para aprovar projetos considerados prioritários, como a reforma administrativa e a privatização da Eletrobras, o grupo quer assumir três ministérios de ponta. O principal alvo é o Ministério da Saúde, que teve orçamento de mais de 150 bilhões de reais no ano passado. Agricultura e Cidadania também são cogitados.

O conhecimento liberta. Saiba mais