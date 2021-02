Centro está perdido, diz líder do PT sobre possível candidatura de Huck ou Doria em 2022

"Esse pessoal está perdido. Esse pessoal do centro realmente tem força política, força eleitoral, nos estados, mas não tem nome. Qual nome? Huck, Doria?", questionou o líder do PT no Senado, Paulo Rocha edit

247 - O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, afirmou que o Centrão “está perdido” ao apresentar nomes como os do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do apresentador Luciano Huck como possíveis candidatos para a eleição presidencial de 2022.

"Esse pessoal está perdido. Esse pessoal do centro realmente tem força política, força eleitoral, nos estados, mas não tem nome. Qual nome? Huck, Doria? Quem é? Acho que todas [as candidaturas] que estão postas são para valer. Agora, vão lançar três, quatro candidaturas de setores do centro? Mesma coisa, me pergunto, o PT vai ter um, PSOL outro, PDT outro? Ainda há muita água para rolar por debaixo dessa ponte", disse Rocha, segundo reportagem do UOL.

De acordo com reportagem do Uol, o parlamentar avaliou que, apesar do ex-prefeito Fernando Haddad ter disputado a eleição presidencial de 2018 pelo PT, a esquerda precisa se unir para derrotar Jair Bolsonaro, que deve se candidatar à reeleição, e outros possíveis adversários.

"O problema da oposição, para a gente enfrentar esses negacionistas, o bolsonarismo, é que tem que ter primeiro unidade na esquerda. Segundo, a possibilidade de ampliar a outros setores democráticos a possibilidade de enfrentar esse embate em 2022", disse.

"O PT tem ciência de seu papel na sociedade, tem força política, tem nomes, mas também tem consciência de que precisamos unificar o campo progressista, democrático, para poder através da Presidência da República reconstruir este país", completou Rocha.

