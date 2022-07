Chamado de 'surdo de capa preta', Fachin reage a Bolsonaro: "quem tem que ouvir melhor não somos nós"

“Avisem os tiranetes para tirarem sua tirania do caminho que estamos passando com a democracia”, afirmou o presidente do TSE edit

247 - Chamado de 'surdo de capa preta' por Jair Bolsonaro durante convenção do PL no domingo (24), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, afirmou a advogados do Grupo Prerrogativas em encontro nesta terça-feira (26): “quem tem que ouvir melhor não somos nós”.

Segundo Thais Arbex, da CNN Brasil, Fachin ainda declarou: "avisem os tiranetes para tirarem sua tirania do caminho que estamos passando com a democracia".

O presidente do tribunal eleitoral garantiu que o resultado das eleições de outubro será respeitado.

