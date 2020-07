Charlatanismo de Bolsonaro é contagioso, diz Mello Franco

247 – O jornalista Bernardo Mello Franco, colunista do Globo, definiu Jair Bolsonaro como um charlatão e disse que seu charlatanismo é contagioso, em coluna publicada no Globo. "O Capitão Corona transformou a cloroquina numa espécie de Santo Graal para seus seguidores fanáticos. No último domingo, ele caminhou até a portaria do Alvorada e ergueu uma caixa do remédio como se fosse um troféu. O gesto provocou palpitações na pequena plateia, que se aglomerava à espera de um perdigoto do grande líder", afirmou.

"No ar seco de Brasília, o charlatanismo se tornou contagioso. Em vídeo divulgado na quarta-feira, o comandante do Exército, Edson Pujol, exaltou a produção da substância em laboratórios militares. 'Com orgulho, informo que essa pronta resposta já recuperou milhares de integrantes da nossa família verde-oliva', discursou. E o general já foi visto como uma reserva de racionalidade nos quartéis", concluiu.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.