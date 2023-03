China confirma e Lula viaja em dez dias para encontro com Xi Jinping

Apoie o 247

247 - O governo brasileiro recebeu a confirmação da chancelaria chinesa sobre a viagem do presidente Lula (PT) à China e agora está em processo de planejamento para realizar a visita entre os dias 11 e 14 de abril.

O governo brasileiro esperava um espaço na agenda do presidente chinês, Xi Jinping, para garantir a presença de ambos no encontro, que havia sido adiado anteriormente devido a um quadro de pneumonia de Lula. De acordo com informações do g1, o encontro com o presidente chinês deve ocorrer em Pequim, no dia 13 ou 14.

A data e a duração da reunião bilateral ainda estão sujeitas à decisão do presidente Lula em visitar ou não Xangai, onde se localiza a sede do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), agora liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Lula defenderá as relações comerciais já estabelecidas com o maior parceiro do Brasil e buscará possivelmente expandir a variedade de produtos brasileiros disponíveis para venda na gigante asiática.

Os acordos a serem assinados incluem uma ampla gama de áreas, como saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Entre eles, um dos acordos a ser firmado diz respeito ao Cbers-6, o primeiro satélite sino-brasileiro desenvolvido para monitorar a superfície da Terra, com ênfase em áreas florestais.

“Com a viagem para a China, o presidente terá cumprido agenda oficial nos três maiores parceiros comerciais do país nos três primeiros meses de governo – Lula também visitou recentemente os EUA e a Argentina”, destaca a reportagem.

