Cid Gomes critica "conivência" e até "entusiasmo" do governo Lula com o Centrão

247 - O senador Cid Gomes concedeu uma entrevista ao jornal O Globo na qual criticou aspectos dos primeiros meses do novo governo Lula. Em especial, ele direcionou seus comentários ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, devido ao que caracterizou como "conivência" e "entusiasmo" do membro do governo Lula com o Centrão de Arthur Lira, preidente da Câmara dos Deputados.

"Uma preocupação que eu tenho é esse conformismo com o status quo, o Centrão, a Câmara. O (Arthur) Lira é só mais um e vai ser mudado. O poder do Lira não é um poder dele, é um poder da presidência (da Câmara), que vinha de pressão junto a governos frágeis, como foi o do Bolsonaro e como foi o do Michel Temer. O Brasil não vai mudar só porque tirou o Bolsonaro e botou o Lula. É o Centrão, é o mesmo povo, com a conivência e o entusiasmo do (ministro das Relações Institucionais) Alexandre Padilha, que é o articulador político do governo", disse o senador.

"Eu acho que ele (Padilha) está levando o presidente Lula para uma tragédia. Se a defesa dele é que o Centrão volte a mandar no governo, como mandou nos mandatos do (Jair) Bolsonaro e do Michel Temer, vai levar o Lula para o buraco. No governo Dilma, o Centrão só se revoltou porque não mandou tanto quanto queria", complementou.

