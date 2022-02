Cidadania aprova federação com o PSDB

Apoie o 247

ICL

247 - O Cidadania aprovou neste sábado (19) a formação de uma federação partidária com o PSDB, que tem João Doria como candidato à Presidência da República. O partido também tinha propostas para formar aliança com o PDT, de Ciro Gomes, e o Podemos, partido da candidatura presidencial de Sergio Moro.

A votação de hoje ocorreu em dois turnos. No primeiro, a aliança com o Podemos foi derrotada. No segundo, o PSDB recebeu 56 votos, enquanto o PDT teve 47. Houve 7 abstenções.

De acordo com reportagem publicada no portal CNN, com a vitória da tese de se federar com o PSDB, saem fortalecidos internamente o presidente do Cidadania, Roberto Freire, a senadora Eliziane Gama — cotada para ser vice de Doria — e a maioria da bancada da Câmara dos Deputados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles derrotaram internamente o senador Alessandro Vieira, que postula se lançar candidato a presidente, e o primeiro vice-presidente, o deputado Rubens Bueno. Também venceram os diretórios do partido do Rio de Janeiro e do Ceará, que defendiam a aliança com o PDT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE