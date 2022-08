Ciro bate boca com dono da Riachuelo: 'se desintoxica'

O empresário Flávio Rocha defendeu a intervenção mínima do governo na economia edit

247 - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) criticou um posicionamento do proprietário da rede Riachuelo, Flávio Rocha, contra a intervenção do governo na economia. O empresário apoiou Jair Bolsonaro (PL) em 2018.

"Por favor, Flávio, se desintoxica", disse o pedetista. "O que eu quero desenhar é um Estado objetivamente encarregado de promover as tarefas aos quais o setor privado não é capaz de fazer. Se não, me responde: Qual foi a nação que lançou sua infraestrutura sem o Estado? Qual foi a nação que atingiu maturidade tecnológica sem a presença pioneira do Estado?", questionou.

Ciro participava de uma roda de conversa promovida pelo Instituto Desenvolvimento do Varejo (IDV), na cidade de São Paulo (SP).

