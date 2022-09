Ciro critica Lula por comparar bolsonaristas à Ku Klux Klan, mas já os associou ao nazismo

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) criticou o seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter dito que os bolsonaristas participantes de atos no 7 de Setembro pareciam uma reunião do grupo supremacista branco Ku Klux Klan, dos Estados Unidos. Mas o ex-governador do Ceará faz uma comparação entre Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores ao nazismo.

No dia 26 de maio, na rádio CBN de Campinas, o ex-ministro disse que o Brasil "tem 10%, 12%, 15%, de eleitores que se identificam com [o presidente Jair] Bolsonaro". "São nazistas mesmo, fascistas. São anticiência, são homofóbicos".

De acordo com o pedetista, "chamar indistintamente uma plateia, mesmo que de seguidores frenéticos, de membros da Ku Klux Klan, é tão grave e desrespeitoso quanto chamar alguém de nazista". Mas o ex-governador do Ceará faz uma comparação entre Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores ao nazismo.

Assassinato de Benedito Cardoso

O ex-governador comentou o assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, que era apoiador do ex-presidente Lula e foi morto a facadas por um bolsonarista nessa quinta-feira (8) na Bahia. Ciro disse que o homicídio foi consequência de "uma polarização irracional e odienta" no Brasil.

O ex-presidente Lula reforçou que "a intolerância tirou mais uma vida".

Chamar indistintamente uma plateia, mesmo que de seguidores frenéticos, de membros da Ku Klux Klan, é tão grave e desrespeitoso quanto chamar alguém de nazista. Mas como desculpa e autocrítica não cabem na boca desta falsa divindade, tudo vai ficar por isso mesmo. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 9, 2022





