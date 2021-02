Ciro critica projeto de autonomia do BC, mas parlamentares do PDT votam a favor da urgência para votação

"A quadrilha que nos governa prepara hoje, sem nenhuma discussão, um profundo golpe contra o destino do Brasil como Nação democrática", afirmou Ciro Gomes sobre o projeto que prevê autonomia do Banco Central. Alguns parlamentares do PDT, no entanto, votaram a favor da proposta edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) criticou o projeto que prevê a autonomia do Banco Central, ao dizer que a proposta "é o caso, sem dúvida, de uma revolta popular...". "Que não acontecerá porque os animadores de auditório trabalham para distrair nossa sofrida Nação", disse o pedetista no Twitter.

"A quadrilha que nos governa prepara hoje, SEM NENHUMA DISCUSSÃO, um profundo golpe contra o destino do Brasil como Nação democrática", escreveu Ciro. "Um projeto que deixa entregue aos bilionários do sistema financeiro o destino da economia brasileira. Crédito, juros, inflação, câmbio, financiamento da infraestrutura do País, tudo o que é essencial, portanto, a nível de atividade econômica", continuou.

Ao menos cinco parlamentares do PDT, no entanto, votaram a favor do projeto, assim como dez deputados do PSB, outro partido de oposição ao governo Jair Bolsonaro.

