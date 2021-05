Ciro diz que não quer tratar Lula como amigo, mas como oponente

Pré-candidato do PDT reage à entrevista “paz e amor” de Lula e reafirma mais uma vez sua oposição ao ex-presidente edit

247 - O ex-ministro e pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, reagiu no Twitter à entrevista “paz e amor” do ex-presidente Lula desta quarta-feira (19) e reafirmou mais uma vez sua oposição ao petista.

“Lula, não é que você não queira brigar. É que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio. O que você não quer é debater o país, os projetos, as coisas que o PT fez no poder. Então você reduz a política a uma briga de amigos, a afetos. O povo brasileiro não merece isso”, postou Ciro.

A frase foi em resposta à declaração feita por Lula na entrevista à Folha de Pernambuco, em que o ex-presidente disse não querer brigar com Ciro, nem fazer “jogo rasteiro”. “Ciro, eu não vou brigar contigo, não quero jogo rasteiro. Quando um não quer, dois não brigam”, afirmou o ex-presidente.

Lula, não é que você não queira brigar. É que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio. O que você não quer é debater o país, os projetos, as coisas que o PT fez no poder. Então você reduz a política a uma briga de amigos, a afetos. O povo brasileiro não merece isso. pic.twitter.com/Zu3syZSldk — Ciro Gomes (@cirogomes) May 19, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.