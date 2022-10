Ciro Gomes fala em sair da política em caso de derrota

Apoie o 247

247 - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que, se não for eleito este ano, pretende não se candidatar no próximo pleito. “Está na hora de cuidar da minha vida”, disse o pedetista ao votar em Fortaleza, capital do Ceará.

“O futuro a Deus pertence. Se eu ganhar, quero trocar a minha reeleição pela reforma que o país precisa ter, e que foi jogada na lata do lixo. Se eu não vencer, quero ajudar a juventude a pensar as coisas, sem a suspeição de uma candidatura. Essas coisas sempre podem mudar, mas tenho 64 anos, dei a minha vida inteira à causa do povo brasileiro”, disse Ciro de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. “Talvez esteja na hora de eu cuidar da minha vida, dos meus lindos filhos”, completou.

Ainda segundo ele, o Brasil vive “tempos estranhos” e que, por isso, pensou em desistir da campanha eleitoral deste ano. “Os tempos estão muito estranhos, no mundo e no Brasil, talvez eu esteja ficando uma pessoa meio fora da moda nesses tempos estranhos em que a gente tá vivendo. Mas eu parei muitas vezes ao longo da campanha para pensar se valia a pena eu desistir de defender a Justiça, desistir de defender a igualdade e reafirmo para vocês categoricamente, a balança final é: vale a pena, vale a pena”, destacou.

