Ciro Nogueira diz que eleição de SP será embrião para 2026 e articula aliança de direita para derrotar Boulos

247 - O senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro e presidente nacional do PP, disse que as eleições municipais de 2024 serão um termômetro para a disputa presidencial em 2026, com destaque para a cidade de São Paulo.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Nogueira disse que vai entrar em campo para ajudar Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, em sua busca pela reeleição, quando deverá enfrentar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Nogueira declarou que seu apoio a Nunes “advém da percepção de que a eleição de 2024 pelo comando do município será a mais importante do país nos próximos anos devido aos atores que estarão envolvidos na disputa", destaca a reportagem. O senador alega que uma vitória de Boulos seria "um desastre para o país".

"Vai dar um aval de radicalismo, que é uma característica grande do Boulos. Seria uma tragédia muito grande", afirma Nogueira justificando que a vitória poderia dar o entendimento ao governo Lula de que tem apoio popular para se radicalizar.

