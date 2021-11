Ciro Nogueira já prevê debandada no PP caso Bolsonaro se filie à sigla

Ministro da Casa Civil avisou que aqueles que não concordam com a entrada do presidente da República podem deixar o partido edit

Metrópoles - Comandante nacional do Progressistas, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, avisou a integrantes do partido que a filiação de Jair Bolsonaro é o principal projeto político da legenda hoje e que os filiados que não concordarem com a entrada do presidente poderão deixar a sigla.

Segundo dirigentes do PP, Ciro argumenta que a maioria dos 27 diretórios estaduais do partido é favorável à filiação de Bolsonaro à legenda e que, nesse cenário, o grupo “minoritário” contrário à filiação não pode inviabilizar o projeto apoiado pelo grupo majoritário.

Em conversas de bastidores, o ministro repete a previsão de que a entrada de Bolsonaro no PP ajudará a sigla em sua principal meta para 2022: aumentar a bancada da legenda na Câmara dos Deputados.

