Ciro pede ao Congresso que abra impeachment de Bolsonaro: 'mantê-lo no cargo é condenar o povo à morte'

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) voltou a defender o impeachment de Jair Bolsonaro e pediu "decência" a parlamentares do Congresso Nacional. "Mais uma vez me dirijo ao que resta de decência do Congresso Nacional: manter Bolsonaro como presidente é manter nosso povo acuado, sem emprego, sem renda, sem comida e condenado à morte!", escreveu o pedetista no Twitter.

De acordo com o ex-ministro, "o Brasil está muito próximo de viver uma tragédia assustadora!". "Governadores e prefeitos estão tentando proteger a população com medidas restritivas, como toque de recolher e lockdown. E Bolsonaro, CRIMINOSAMENTE, promove aglomerações em municípios com graves índices de Covid-19", acrescentou.

"Bolsonaro está condenando a população brasileira a assistir ainda mais mortes. Repito: o que está projetado para os próximos dias é terrível. É o colapso do sistema de saúde!".

Lotação em redes de saúde

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

Ao comentar o cenário nacional, o neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que vê "grande chance de um colapso nacional".

