Ciro pede remoção de outdoors a favor de Bolsonaro em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha de Ciro Gomes (PDT) entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a retirada de outdoors instalados nas principais vias de acesso às regiões do Distrito Federal (DF) em favor de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. As informações são da CNN.

Segundo os coordenadores da campanha do presidenciável pedetista, as peças publicitárias foram estruturadas a partir de slogans e cores de campanha de Bolsonaro, como, por exemplo, “eu apoio a família”.

A defesa de Ciro pede, ainda, que seja investigada a origem do financiamento das peças publicitárias e instalação dos outdoors, assim como seus respectivos responsáveis financeiros.

“As circunstâncias peculiares do caso concreto permitem aportar à conclusão no sentido de que os representados tinham ciência acerca da existência dos outdoors objeto desta Representação Eleitoral. Isso porque o material propagandístico em tela foi veiculado em pontos específicos das estradas que dão acesso às regiões do Distrito Federal”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.