Ciro: um canalha como Robetro Alvim tem que ser demitido

247 - O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) bateu duro no secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, que fez uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista. "Um canalha destes tem que ser demitido ou canalha mor será aquele que o mantiver. Milhões de seres humanos foram mortos como consequência deste tipo de discurso!", disse o ex-ministro no Twitter.

A organização "Judeus Pela Democracia" criticou o secretário. "Esperamos que instituições judaicas manifestem-se categoricamente sobre o caso, exigindo não só o afastamento dos responsáveis, como a punição devida sobre uma clara manifestação de apologia ao nazismo, vinda de dentro do governo federal”, afirmou.

Um canalha destes tem que ser demitido ou canalha mor será aquele que o mantiver . Milhões de seres humanos foram mortos como consequência deste tipo de discurso! https://t.co/IqnISRK2bz January 17, 2020