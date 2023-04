Cirurgia de hérnia tira Lira de comitiva de Lula à China

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ficará em repouso pelos próximos dez dias e não fará parte da presidência que viajará para a China. Ele passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia umbilical na quarta-feira (5). As informações são do Metrópoles.

De acordo com informações do Metrópoles, a informação foi confirmada pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em nota divulgada nesta sábado (8). Segundo a unidade hospitalar, o parlamentar recebeu alta na quinta-feira (6) e, de acordo com a instituição, “encontra-se bem”.

A orientação do hospital é que Lira permaneça em repouso pelos próximos dez dias, “devendo evitar viagens de longa duração e atividades extenuantes”.

Na sexta (7), Lira informou que não iria à China acompanhar o presidente Lula em virtude de uma agenda de “compromissos no Brasil que não pode remarcar”. Além disso, a Câmara retoma votações nesta semana e aguarda o envio, até sexta-feira (14), do texto do arcabouço fiscal”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.