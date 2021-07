Cirurgia deve afastar Bolsonaro por 10 dias e, com Mourão no exterior, Rodrigo Pacheco pode assumir a Presidência

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), segundo na linha de sucessão, não pode assumir o cargo por ser réu no STF. Segundo a agência Arko Advice, cirurgia de Bolsonaro envolveria o intestino delgado edit

247 - Jair Bolsonaro deverá passar por procedimento cirúrgico de emergência e com isso deverá ficar afastado da presidência por pelo menos 10 dias. A informação foi divulgada pela agência de consultoria política de Brasília Arko Advice.

Bolsonaro deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, no início da noite desta quarta-feira (14) com um diagnóstico de obstrução intestinal.

"O que teria determinado a ida do presidente para São Paulo é que o problema envolveria o intestino delgado, o que exigiria uma estrutura mais sofisticada para o procedimento", relata a agência Arko Advice.

Como o vice-presidente Hamilton Mourão está em viagem na Angola, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), segundo na linha de sucessão, não pode assumir o cargo por ser réu no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pode assumir a presidência temporariamente.

Ainda no Hospital das Forças Armadas, Bolsonaro foi submetido a um procedimento com uso de sonda nasogástrica, pelo qual teria sido retirado 1 kg de conteúdo fecal.

