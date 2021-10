CNJ suspende por 30 dias análise da reclamação feita pela OAB contra Marcelo Bretas

A OAB pede o afastamento de Bretas e sua punição disciplinar após supostas acusações presentes na delação do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho edit

247 - A ministra Maria Thereza de Assis Moura, corregedora nacional de Justiça, suspendeu por 30 dias a análise da reclamação disciplinar feita pelo Conselho Federal da OAB contra o juiz Marcelo Bretas, da Lava-Jato do Rio. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

A OAB pede o afastamento de Bretas e sua punição disciplinar após supostas acusações presentes na delação do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho.

Bretas teria, segundo Filho, negociado penas, orientado advogados e combinado estratégias para as delações de Fernando Cavendish, Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo.

Ao analisar a reclamação, a corregedora avaliou que não existem fatos que atestem as denúncias feitas. Ela aguarda, também, resposta da PGR sobre a conclusão das três delações citadas e quais ministros do STJ são responsáveis por cada uma delas.

