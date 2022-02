Com agenda no Rio, Lula visita de Freixo a Martinho da Vila

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma agenda diversificada durante a sua estada no Rio de Janeiro, informa Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo. entre os compromissos de Lula na próxima semana estão encontro com o pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo ( PSB) com a deputada federal Benedita da Silva (PT), que se recupera de uma cirurgia e com o cantor Martinho da Vila.

Martinho, que já declarou seu apoio a Lula, visitou o petista quando ele estava preso em Curitiba, em 2018, acompanhado do também cantor Chico Buarque.

A agenda de Lula ainda não está fechada, mas prevê uma série de reuniões com lideranças fluminenses do partido.

