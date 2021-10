Com aval de Bolsonaro, interlocutores buscam substituto para Paulo Guedes

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O casamento de Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, ministro da Economia, pode estar chegando ao fim. Interlocutores de Jair Bolsonaro, com aval do mandatário, já estão sondando um nome para substituir o ministro, informou o jornalista Valdo Cruz do G1.

Na quinta-feira (21), Bolsonaro garantiu que Guedes continuaria no governo.

Segundo a reportagem, dois motivos estão entre os critérios de avaliação para a mudança. Os interlocutores acreditam que Guedes pode pedir demissão e, além disso, uma ala do governo já tenta convencer Bolsonaro a trocá-lo, pois o ministro não está mais entregando o que prometeu.

PUBLICIDADE

Guedes, que já admitiu que gostaria de continuar no cargo aprovando as reformas, já avaliou que tinha um limite para sua permanência no cargo, caso fosse obrigado a tomar decisões que colocassem em risco a responsabilidade fiscal.

No entanto, mudou o discurso e defendeu a decisão de Bolsonaro de elevar para R$ 400 o benefício do Auxílio Brasil, extrapolando o teto de gastos do governo.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE