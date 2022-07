Com Bolsonaro, Congresso promulga PEC do estado de emergência

Apoie o 247

247 - O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira, 14, a PEC Eeitoral. Jair Bolsonaro, que estava em viagem ao Maranhão, retornou a Brasília para participar da cerimônia de promulgação.

Aprovada na quarta-feira, 13, pela Câmara dos Deputados sem destaques, o texto institui um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios em ano eleitoral.

A promulgação do texto foi feita em sessão solene do Congresso com as presenças dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de parlamentares.

Também compareceram à sessão o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, e os ministros de estado: Adolfo Sachsida (Ministério de Minas e Energia do Brasil), Bruno Bianco (Advocacia-geral da União), José Carlos Oliveira (Trabalho e Previdência), Ciro Nogueira (Casa Civil), Augusto Heleno (Segurança Institucional) e Célio Faria (Secretaria de Governo).

