Com Centrão no seu governo, Bolsonaro prepara ataque a Lula-Alckmin com discurso sobre "velha política"

247 - Tendo o maior símbolo da "velha política" em seu governo, o Centrão, Jair Bolsonaro (PL) prepara-se para atacar uma eventual chapa Lula-Alckmin exatamente com o discurso da "velha política”. A cúpula do bolsonarismo está convencida que a aliança entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo está se concretizando e o clima é de quase pânico entre os aliados do Planalto.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, a ideia do ex-capitão e seus aliados é associar a aliança ao discurso de que a “velha política” é contra sua reeleição. O assunto foi discutido entre Bolsonaro e interlocutores nesta quinta-feira (16), quando ele viajou a São Paulo.

No mesmo dia, Alckmin se desfiliou do PSDB, após integrar os quadros do partido por 33 anos.O temor do Planalto foi reforçado pelo anúncio de que Lula e Geraldo Alckmin também deverão participar de um jantar neste final de semana, em mais sinal de que podem formar uma chapa visando a eleição presidencial de 2022. Além disso, Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto enquanto o ex-capitão vê a sua base de apoio desidratar em todos os cenários pesquisados.

O discurso que deve ser adotado, semelhante ao que foi utilizado por Bolsonaro durante a campanha de 2018, porém, cai por terra pelo fato de Bolsonaro ter entregue o governo ao fisiologismo do Centrão como forma de garantir apoio junto ao Congresso Nacional. Ele também se filiou recentemente ao PL, comandado por Valdemar Costa Neto, que integra o bloco, juntamente com outros partidos como o PP, PL, DEM e o Republicanos. A filiação de Bolsonaro ao partido do Centrão aconteceu no final de novembro, após ele ficar dois anos sem partido.

