Com derrota em vacina, militares do governo veem desgaste e defendem sua saída da pasta

247- A derrota do governo federal na queda de braço pelo início da vacinação contra o coronavírus e o vexame em apresentar um plano nacional de imunização aumentou o apoio de militares da atual gestão para que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, se afaste do comando da pasta responsável pelo combate à pandemia. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo reportagem, para integrantes das Forças Armadas de alta patente, a vitória do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que conseguiu sair na frente de Jair Bolsonaro (sem partido) na imunização da população​, vinculou ao general da ativa uma imagem de negligência com a saúde da população, colocando em risco a aprovação das Forças Armadas. O diagnóstico foi feito em caráter reservado.

