Com desistência de Moro, Podemos corre para retirar inserções do partido na TV

247 - A desistência do ex-juiz parcial Sergio Moro de concorrer à Presidência causou, além de mal estar dentro do partido, uma forte dor de cabeça para o Podemos. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, o partido decidiu impedir, às pressas, a veiculação de anúncios de televisão programados para ir ao ar nesta sexta-feira (1), com foco na extinta pré-candidatura de Sergio Moro.

Agora filiado ao União Brasil e postulante à Câmara, a imagem do ex-juiz parcial apareceria ainda hoje diante dos telespectadores de pelo menos quatro estados: Goiás, Paraíba, Amazonas e Rio Grande do Norte. O mesmo pode acontecer na Bahia, Bahia, Pará e Piauí, onde ainda deve ser confirmado se havia inserções com Moro programadas.

" A movimentação é uma prova de que Moro não comunicou adequadamente a intenção de desistir da disputa pelo Planalto e migrar para outra sigla", diz a reportagem.

Além da traição do ex-juiz parcial, para a cúpula do Podemos a desistência de Moro causou prejuízos ainda maiores. Em alguns estados a sigla teve que deixar de filiar nomes expressivos porque eram contrários ao nome de Moro.

