Com dois anos de atraso, Fachin defende candidatura de Lula e é cobrado por Gleisi a votar suspeição de Moro

247 - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta segunda-feira que o ex-presidente Lula tivesse tido o direito de ser candidato à presidência da República em 2018. “O tempo mostrou que teria feito bem à democracia brasileira se a tese que sustentei no TSE tivesse prosperado na Justiça Eleitoral. Fazer fortalecer no Estado democrático o império da lei igual para todos é imprescindível, especialmente para não tolher direitos políticos”, disse.

Preso político durante 580 dias, Lula foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral de disputar uma eleição presidencial que venceria da prisão - o que teria impedido a ascensão de um regime neofascista no Brasil. Depois da declaração de Fachin, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR), cobrou a votação da suspeição do ex-juiz Sergio Moro. Confira:

Candidatura Lula faria mais q bem: era essencial à democracia, era a vontade da maioria e foi cassada contra a lei e decisão da ONU. Foi o resultado do lawfare. Q tal enfrentar o erro julgando a suspeição de Moro, p resgatar a credibilidade do Judiciário? https://t.co/E9Lt1Vonig August 17, 2020

