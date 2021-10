Com medo de derrota, Bolsonaro pode desistir de concorrer às eleições em 2022, diz Noblat

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Noblat escreveu neste domingo (10) em sua coluna no Metrópoles, que Bolsonaro ventila entre seus auxiliares desistir da corrida presidencial para não passar a faixa para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Noblat, não será surpresa se “lá por meados do ano que vem, ou até antes disso, caso conclua que será derrotado ainda no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro desista de ser candidato à reeleição e indique outro nome”.

No texto, o colunista lembra que desde o início de 2020, Bolsonaro vem declarando seu despreparo para ser presidente quando queixa-se do excesso de trabalho.

Tal estratégia, que no cenário atual pode parecer “fazer-se de vítima”, mais adiante lhe poderá ser útil para justificar por que não será candidato.

Noblat ainda acrescenta que a alternativa para Bolsonaro diante de uma derrota “mais do que prevista” é que o mandatário “dispute uma vaga de senador pelo Rio de Janeiro, sua principal base eleitoral”.

O que Bolsonaro mais teme e não aceitará é passar a faixa presidencial para Lula.

