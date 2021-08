Com medo do TSE, partidos temem filiar clã Bolsonaro

O receio acontece em um contexto de frentes de disputa com o Poder Judiciário estimuladas por Jair Bolsonaro, que vem questionando sem provas a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro edit

247 - Dirigentes de alguns partidos relataram medo de sofrerem sanções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) caso abram as portas para a filiação do clã Bolsonaro. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão.

O receio acontece em um contexto de insegurança jurídica/eleitoral e frentes de disputa com o Poder Judiciário estimuladas por Jair Bolsonaro, que vem questionando sem provas a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

O entorno de Bolsonaro tentou abrir uma porta no PP, mas até o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PI), membro do partido, não estaria tão disposto a aprovar uma eventual ida dos Bolsonaro para a sigla.

