Com o pai em ritmo de campanha, Carlos Bolsonaro participa de todas as viagens presidenciais

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) está presente em todas as viagens do pai pelo Brasil. Sua presença é indicação de que ele deverá comandar a comunicação da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. É também um sinal que, para o bolsonarismo, a campanha já começou. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, integrantes das comitivas relatam que o parlamentar participou de praticamente todas as viagens presidenciais nos últimos meses, a despeito de seu mandato na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.



Na última sexta-feira (11), o parlamentar acompanhou Bolsonaro em uma viagem ao Espírito Santo. Ele desembarcou em Vitória no avião da Força Aérea que transportou a comitiva. Ao contrário do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carlos não cumprimentou os apoiadores que estavam no local. Ainda segundo os integrantes da comitiva, ele não costuma conversar com os demais membros da equipe.

A reportagem destaca que auxiliares de Bolsonaro afirmam que o parlamentar tem utilizado as viagens para "melhorar" a comunicação do pai visando sua reeleição no próximo pleito. O vereador é apontado como “o homem forte do presidente nessa área, apesar da postura arredia em contatos por telefone ou mensagens. Paranóico com grampos ou qualquer tipo de interceptação, Carlos sequer tem a sua foto em seu perfil do WhatsApp e só tem conversas presencialmente”, finaliza o texto.

