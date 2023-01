Com risco de prisão no Brasil, Bolsonaro cogita manter estadia nos Estados Unidos

Apoie o 247

ICL

247 - Temendo ser preso no Brasil por incitar os ataques terroristas do último dia 8 em Brasília, Jair Bolsonaro (PL) cogita ficar mais tempo nos Estados Unidos. Reportagem da Folha de S. Paulo revela que Bolsonaro está sendo incentivado por um grupo de empresários bolsonaristas de São Paulo.

De acordo com a publicação, o grupo "montou um plano inicial para custear a estadia do político no país, para onde o político viajou no dia 30 de dezembro, visando evitar participar da transmissão da faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro”.

O grupo planeja tornar Bolsonaro um ‘palestrante’ de política. Para isso, "foram acertadas com empresários americanos seis palestras, cada uma pagando US$ 10 mil (quase R$ 51 mil no câmbio de hoje). Bolsonaro, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, se comprometeu a proferir pelo menos uma delas”, destaca o jornal.

O objetivo com as palestras é apenas financeiro, revela a reportagem, já que Bolsonaro precisa levantar dinheiro para se manter nos EUA. Além da sua estadia e de seu núcleo familiar, Bolsonaro banca a presença de uma grande equipe no país.

Além do dinheiro, Bolsonaro terá que resolver seu visto se quiser permanecer nos EUA. "Ele viajou como chefe de Estado e seu visto, segundo o governo americano, expira nessa condição no fim de janeiro. A forma mais simples de permanecer é pedir um visto de turista, que permite permanências de até 90 dias, já que a busca por uma residência permanente é mais complexa. O problema nesse caso é que ele teria de sair e voltar aos EUA com essa periodicidade, caso quisesse se manter de forma mais ou menos indeterminada. Isso gera um problema político para o governo do democrata Joe Biden, cujo partido tem deputados pedindo a revogação da licença de Bolsonaro para ficar".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.