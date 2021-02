Com vitória de Lira à vista e fortalecimento de Bolsonaro, Mourão sai a público contra o impeachment

247 - Com a vitória do candidato à presidência da Câmara bolsonarista Arthur Lira à vista, após o recém-chegado apoio do DEM e PSDB à sua candidatura, o vice-presidente, General Hamilton Mourão, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (1) para rechaçar uma possível abertura de impeachment contra Jair Bolsonaro e reforçar seus laços com ele.





Na semana passada, Mourão foi alvo de uma polêmica. Ele exonerou nesta quinta-feira (28) o chefe de sua assessoria parlamentar, Ricardo Morato. A decisão vem após ser revelado que o último articulava com um deputado federal através de mensagens por WhasApp o impeachment de Jair Bolsonaro.

Nas mensagens, Morato disse que vem conversando com “assessores de deputados mais próximos”, pois “é bom estarmos preparados”.

Mourão negou que tenha instruído o assessor a agir de tal maneira: "(A revelação) me permitiu identificar alguém agindo à margem das minhas orientações e atentando contra o meu único patrimônio, que é a minha honra".

