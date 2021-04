Com volta de Lula ao cenário político, PT quer Haddad candidato ao governo de SP

247 - A recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-juiz Sergio Moro por parcialidade, levou o PT a atuar para convencer o ex-prefeito Fernando Haddad a disputar o governo de São Paulo em 2022. Um levantamento realizado pelo instituto Ipespe no início do mês aponta Haddad liderando numericamente as intenções de voto para o governo paulista.

“Com a eventualidade da candidatura do Lula a presidente, o Haddad é sem dúvida a melhor alternativa que nós temos para pensar São Paulo”, disse o presidente do PT em São Paulo, Luiz Marinho, de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo o periódico, o retorno de Lula levou o partido a mudar a estratégia visando o pleito eleitoral de 2022. Em fevereiro, Haddad anunciou que iria percorrer o país se colocando como pré-candidato da legenda na disputa presidencial.

Agora, o ex-prefeito deverá intensificar as ações em São Paulo, com até duas agendas semanais, além de manter as viagens para divulgar o programa do PT que apresenta uma alternativa para a crise atual. A próxima agenda - intitulada “Haddad por São Paulo”- deve ser realizada em até duas semanas na região metropolitana da capital paulista.

Apesar da movimentação, o ex-prefeito vem evitando se colocar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes e tem afirmado que mantém o foco em torno da eventual candidatura de Lula ao Planalto. “Meu foco é o projeto nacional. Quero ajudar a eleger o Lula”, disse.

