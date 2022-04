Comissão da OAB considera indulto de Bolsonaro a Silveira inconstitucional

Apoie o 247

CartaCapital - A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considera inconstitucional o decreto por meio do qual Jair Bolsonaro perdoou os crimes do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

A maioria do colegiado endossou um parecer do jurista Lenio Streck. Na última sexta-feira, 21, minutos depois de Bolsonaro assinar o decreto, Streck afirmou a CartaCapital que o texto é “o ato mais grave de agressão à democracia” praticado pelo ex-capitão.

A avaliação da comissão tem caráter opinativo. A manifestação oficial da OAB ocorrerá apenas após análise do plenário da instituição.

