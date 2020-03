Comissão do Senado aprova convite a Regina para falar dos programas da Cultura

247 - A nova secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, deve comparecer à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) para expor os projetos da área, após um convite ser aprovado no colegiado, segundo matéria do BRPolítico.

No último domingo, ela deu entrevista ao Fantástico, da Globo, na qual falou em "facções" que querem ocupar seu cargo no governo, fazendo uma referência aos olavistas ressentidos com aliados que foram demitidos.

No dia da posse de Regina, a hashtag #Foraregina foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Nesta segunda-feira 9, o general Braga Netto, ministro-chefe da Casal Civil, cancelou uma nomeação da secretária, de Maria do Carmo Brant de Carvalho para a Secretaria da Diversidade Cultural.