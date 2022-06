Como manobra para evitar inelegibilidade em nova ausência de Bolsonaro, Mourão viaja à Espanha

Apoie o 247

247 - Buscando fugir de uma eventual inelegibilidade decorrente de assumir a presidência do país de forma interina - devido à viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Cúpula das Américas nos EUA, na próxima quarta-feira (8) - o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) embarcou, nesta segunda-feira (6), para Madri, na Espanha, de acordo com o jornal Metrópoles.

Mourão atualmente é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e não pode assumir a presidência interina do Brasil nos seis meses que antecedem as eleições de outubro, sob pena de ficar inelegível. Em maio, o vice-presidente se utilizou da mesma manobra ao viajar para Montevidéu, no Uruguai, quando Bolsonaro deixou o cargo vago devido a uma visita a Georgetown, na Guiana.

“Acho que é um desperdício de recurso público. O Tribunal Superior Eleitoral podia ter decidido a esse respeito. Tipo assim, se for até 10 dias de substituição, não tem nenhum problema. Eu acho que o espírito da lei seria se eu efetivamente substituísse o presidente durante determinado período e assinasse determinados documentos que favorecessem uma pseudocandidatura minha”, afirmou Mourão, na última sexta-feira (3), sobre a necessidade de deixar o país para não ficar inelegível.

A última vez em que o general assumiu o cargo de maior chefe do executivo de forma provisória ocorreu em fevereiro, ocasião em que o presidente esteve na Rússia. Antes disso, Mourão já havia ocupado o lugar de Bolsonaro outras 20 vezes.

Sem presidente e nem vice à disposição, cabe a Arthur Lira, presidente da câmara dos deputados, ficar no comando do país interinamente.

