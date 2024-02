'Como não aplaudir esse cara?', diz Cláudio Castro sobre Lula

Apoie o 247

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), teceu elogios ao presidente Lula, citando os elevados investimentos do governo federal no estado.

'O cara fala que vai fazer o maior investimento da história do meu estado. Não vou aplaudir esse cara?', disse Castro à coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo. >>> SAIBA MAIS: Após aproximação com Tarcísio, Lula acena a Cláudio Castro

Nesta terça-feira (6), o presidente Lula anunciou uma série de investimentos na Baixada Fluminense, com foco em saúde e educação. Falando em Magé, Lula defendeu o compromisso com o bem-estar da população acima das diferenças ideológicas.

Nesse sentido, Castro disse: 'Esse papel de ser oposição é do Congresso. O meu papel, como gestor, é me relacionar bem com o presidente. O Tarcísio de Freitas tem esse pensamento, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado. Sempre que eu me encontrar com Lula, serei cordial'.

