“Como o PT vai contestar o golpe se estiver ao lado dos golpistas?”, questiona Altman

247 - O jornalista Breno Altman condenou um possível apoio do PT ao candidato Baleia Rossi (MDB), do grupo centrão, e defende coerência nas ações da esquerda. “Como o PT vai contestar o golpe de 2016 se estiver ao lado dos golpistas nas eleições da Câmara?", questionou, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (4).

“A esquerda deve aproveitar a disputa na Câmara dos Deputados para acumulação política de forças, com programa e candidato próprios, denunciando a aliança entre neofascismo e neoliberais”, acrescentou.

Em sua visão, “a esquerda deve combater Bolsonaro, os neoliberais e construir uma alternativa para superar o bolsonarismo”.

O PT decide hoje se apoia ou não Baleia Rossi na Câmara. A tedência da bancada é ignorar oposição interna e apoiar candidatura de Rossi. O deputado José Guimarães (PT-CE) reafirma acordo para votar no candidato do MDB, lançado pelo chamado Bloco do Maia.

