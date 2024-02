Congresso derruba quatro vezes mais decisões de Lula do que na era Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em 2023, o governo do presidente Lula teve, proporcionalmente, quatro vezes mais decisões derrubadas pelo Congresso Nacional do que o seu antecessor, Jair Bolsonaro, em 2019, aponta levantamento do site Congresso em Foco.

Deputados e senadores reverteram 91 trechos de vetos presidenciais no ano passado, enquanto no primeiro ano de Bolsonaro no poder os parlamentares derrubaram somente 57 dos trechos vetados pelo então ocupante do Palácio do Planalto.

continua após o anúncio

Com Lula no poder, 40,63% das decisões apreciadas foram derrubadas pelos parlamentares. Com Bolsonaro no poder, a figura é de apenas 10,04%.

O descompasso se deu apesar de o governo Lula adotar a estratégia de distribuir ministérios entre partidos políticos para construir uma base de apoio no Congresso Nacional.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: