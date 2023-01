Congresso mantém em segredo indicações do orçamento secreto

Relator do orçamento de 2022 prometeu divulgar parlamentares que fizeram pedidos através do mecanismo de "usuário externo" edit

247 - O relator do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ) não divulgou os parlamentares que fizeram pedidos através do mecanismo de “usuário externo”, mesmo após o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir o orçamento secreto, segundo Guilherme Amado do Metrópoles. O mecanismo é uma das formas de obter emendas de relator e é usado por parlamentares que desejam manter escondidas suas indicações.

Hugo Leal havia prometido a parlamentares antes das eleições que divulgaria os beneficiários dos pedidos de 'usuários externos'. No julgamento do STF, porém, não houve uma ordem para que os nomes fossem divulgados, o que fez com que o deputado recuasse.

