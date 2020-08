Congresso Nacional decreta luto oficial pelas 100 mil mortes causadas pela Covid-19

"Hoje é um dos dias mais tristes da nossa história recente", escreveu o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, anunciando luto oficial de quatro dias edit

247 - O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, anunciou no Twitter neste sábado (8) que o Congresso Nacional decretou luto oficial de quatro dias em decorrência das 100 mil mortes causadas pela Covid-19 registradas no Brasil.

"Hoje é um dos dias mais tristes da nossa história recente. O Brasil registra 100 mil vidas perdidas para a covid-19. O Congresso Nacional decreta luto oficial de 4 dias em solidariedade a todos os brasileiros afetados pela pandemia e às vítimas desta tragédia", escreveu.

De acordo com os números apontados pelo consórcio de veículos de imprensa, o País contabiliza 100.240 mortes por Covid-19 e quase 3 milhões de casos da doença.

