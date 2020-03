Congresso não endossa proposta de adiar as eleições municipais

Parlamentares do Congresso Nacional ainda não fecharam uma posição favorável ao adiamento das eleições municipais por causa do coronavírus, conforme proposta pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que pede o adiamento das eleições municipais de 2020 para 2022 edit

247 - Parlamentares do Congresso Nacional ainda não fecharam uma posição favorável ao adiamento das eleições municipais por causa do coronavírus. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, membros do Legislativo veem como uma temeridade a suspensão do pleito, marcado para outubro.

A posição do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir de maio, afirmou ser contra o adiamento, mesmo posicionamento de outros magistrados da Corte, pois acreditam que a pandemia estará superada até a época das eleições.